ماجدة الرومي تجري «بروفات» استعدادا لحفلها في موسم جدة «فيديو»

روجت الفنانة ماجدة الرومي لحفلها الغنائي الضخم، المقرر إقامته غدا ضمن سلسلة حفلات موسم جدة.

ونشرت ماجدة الرومي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو خلال إجرائها بروفات مكثفة؛ استعداد لحفلها الغنائي غدا بموسم جدة.

ماجدة الرومي تعلن عن حفلها بموسم جدة

وأعلنت الفنانة ماجدة الرومي منذ أيام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن حفلها الغنائي بموسم جدة، الذي تشارك فيه لأول مرة.

ونشرت ماجدة الرومي، البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «ماجدة الرومي لأول مرة في جدة‏ ضمن حفلات ⁧‫موسم جدة‬⁩ 16 يونيو».

ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا بالسعودية

يذكر أن اللبنانية ماجدة الرومي أحيت في مارس الماضي، بالمملكة العربية السعودية، حفلا غنائيا ضخما رفع شعار كامل العدد، وأثنى الشعب السعودي على الحفل، وتفاعل مع الفنانة بالرقص والغناء.

وأقيم الحفل على مسرح «محمد عبده ارينا»، وقدمت خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية التي قدمتها عبر مسيرتها الفنية الحافلة.