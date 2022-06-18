«بيروت السيادة» تعيد ماجدة الرومي للغناء الوطني مع الراحل نزار قباني

بدأت الفنانة الكبيرة اللبنانية ماجدة الرومي على أغنية وطنية جديدة بعنوان «بيروت السيادة» لتكون باكورة أعمالها الفنية والوطنية الجديدة لعام 2022 بعد فترة غياب طويلة.

ماجدة الرومي تشدو من ألحان يحيى الحسن وتوزيعات ميشيل فاضل

علمت «الوطن» أن الأغنية الجديدة ستكون تعاونا يجمع ماجدة الرومي مع شركة روتانا، والأغنية ستكون من كلمات الراحل نزار قباني ومن ألحان يحيى الحسن وتوزيع ميشيل فاضل.

تدور أغنية «بيروت السيادة» عن العاصمة اللبنانية بعد ما حدث لها من انفجار مرفأ بيروت وكل ما يدور في العاصمة.

ماجدة الرومي تحيي حفلًا ضمن موسم جدة الغنائي

يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي كانت قد أحيت حفلا غنائيا كبيرا في موسم جدة الغنائي، وأقيم على مسرح «جدة سوبردوم».

وقدمت ماجدة الرومي في الحفل عددًا هائلًا من الأغنيات بدأتها مع أغنية «عم يسألوني عليك الناس».

وشكرت ماجدة الرومي جمهورها في السعودية قائلة: «أشكر روتانا على الثقة التي أولتني إياها في أن أقف على مسارح المملكة لأعبر كمواطنة لبنانية عن محبتي للسعودية وشعبها.. دام عز هذه البلاد وأتم الله عليها الأمن.. وبارك الله لكم بهذه الأرض».

ماجدة الرومي اختتمت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة

يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي كانت قد اختتمت حفلات مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية في شهر نوفمبر الماضي، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وقدمت عشرات الأغنيات المهمة في مسيرتها الفنية.