سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-8-2022 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي من أبرز العملات التي يهتم قطاع كبير من المواطنين والمستثمرين بمتابعته، مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حيث يسافر عدد كبير من المصريين إلى المملكة العربية السعودية، سواء كان للحج أو العمل أو غيرها.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وبنك مصر والبنك الأهلي اليوم الخميس 4 أغسطس وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 5.06 جنيه للشراء مقابل 5.08 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي نحو 5.04 جنيه للشراء مقابل 5.09 جنيه للشراء اليوم الخميس 4 أغسطس.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي نحو 5.08 جنيه للبيع مقابل 5.06 جنيه للشراء في بنك مصر، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجلت العملة السعودية نحو 5.08 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

كما سجل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 5.06 جنيه للشراء مقابل 5.08 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما سجل الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 5.10 جنيه للبيع و4.91 جنيهات للشراء، اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس الحالي.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجلت العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول نحو 5.06 جنيه للبيع و5 جنيهات للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.