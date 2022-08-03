سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-8-2022 في البنوك المصرية

يحظي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري باهتمام قطاع كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وحتى المواطنين، خاصة بعد انتهاء موسم الحج وعودة الحجاج الذين يرغبون في تبديل العملة.

وتنشر بوابة «الوطن» ضمن خدماتها الاقتصادية في مجال أسعار العملات، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس الحالي، للبنوك الحكومية والخاصة، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصرفي اليوم والتي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح اليوم سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 5.06 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المسؤول عن القطاع المصرفي، سجلت العملة السعودية نحو 5.05 جنيه للشراء مقابل 5.07 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.06 جنيه للبيع و5 جنيهات للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 5.05 جنيه للشراء مقابل 5.07 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي نحو 5.07 جنيه للبيع مقابل 5.05 جنيه للشراء في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 5.2 جنيهات للشراء و5.07 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 19.62 جنيه للبيع و19.38 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، كما سجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.33 جنيه للشراء و19.60 جنيه للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك.