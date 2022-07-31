سعر الريال السعودي اليوم الأحد 31-7-2022 في البنوك المصرية

يستعد الكثير من الراغبين في إجراء رحلة عمرة في المولد النبوي الشريف، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، ما يجعلهم يحرصون على متابعة سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر، لتوفير ما يحتاجون إليه من نقود في رحلتهم المباركة.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل دائم لتوفير ما يبحث عنه المتابعون على مدار الساعة، ونقدم من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق 31 يوليو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المسؤول عن القطاع المصرفي، سجلت العملة السعودية نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.05 جنيه للبيع و5 جنيهات للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي نحو 5.04 جنيه للبيع مقابل 5.02 جنيه للشراء في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 5 جنيهات للشراء و5.05 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.04 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 19.44 جنيه للبيع و19.24 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، كما سجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.29 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك.