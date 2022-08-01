سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1-8-2022 في البنوك المصرية

أصدر قطاع البنوك العاملة في المصرفي المصري سعر العملة الورقية، وبينها سعر الريال السعودي والدينار والدرهم الإماراتي وغيرها من العملات الخليجية كون تلك المنطقة تضم عددا كبيرا من العمالة المصرية في الخارج، ولهذا يحرصون على متابعة سعر عملة الرياض مقابل الجنيه المصري.

ووفق البنوك توضح بوابة «الوطن» بشكل دائم لتوفير ما يبحث عنه المتابعون على مدار الساعة، ونقدم من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس من عام 2022، والتي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح اليوم سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 5.04 جنيه للشراء و5.05 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المسؤول عن القطاع المصرفي، سجلت العملة السعودية نحو 5.03 جنيه للشراء مقابل 5.05 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريك

كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.06 جنيه للبيع و5 جنيهات للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 5.03 جنيه للشراء مقابل 5.05 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي نحو 5.05 جنيه للبيع مقابل 5.03 جنيه للشراء في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 5 جنيهات للشراء و5.05 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنية المصري

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 19.44 جنيه للبيع و19.29 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، كما سجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.29 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك.