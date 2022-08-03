«خُلخال حبيبي».. موضة زمان تعود من جديد بإقبال في محلات الصاغة

شهدت الفترة الأخيرة اتجاه العديد من المواطنين لشراء الذهب خاصة بعد انخفاض أسعاره، حيث تعد المشغولات الذهبية إحدى الأنواع الأكثر تفضيلا من السيدات في المجتمع المصري، نظرا لتميزه بالشكل الجميل والألوان البراقة.

ومن جانبه قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت محلات الذهب إقبالا كبيرا من قبل عدد من المواطنين سواء لشراء الذهب للاحتفاظ به أو للتزين به.

أسباب إقبال السيدات على شراء الخلاخيل

وأضاف المغربي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خلال الفترة الماضية زاد الإقبال على شراء «الخلاخيل» بشكل كبير، موضحا أن هذا الإقبال جاء نتيجة رغبة الكثير من السيدات والفتيات في ارتداء الخلاخيل خلال فترة الصيف.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الإقبال على الخلاخيل ارتفع نظرا لانتشاره في الوقت الحالي بشكل كبير بين السيدات والفتيات، كما أن هناك ارتفاع في الطلب عليه نظرا لقدوم فصل الصيف وزيادة عدد المصايف، حيث يتجه الكثير من السيدات لارتدائه أسفل الفساتين لما يعطيه من شكل جمالي.

انخفاض أسعار الخلاخيل

وأوضح أن أسعار الخلاخيل منخفضة نوعا ما عن العديد من المشغولات الأخرى، خاصة لانخفاض أوزانها ووجود الكثير من الأشكال المختلفة والأحجام الكثيرة سواء الخفيفة والكبيرة.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال اليومين الماضيين التي شهدها السوق العالمي والمحلي لأسعار الذهب ارتفاعا كبيرا وملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث أثرت الأسعار العالمية على السوق المحلي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار محليا، حيث سجل آخر سعر للعيار 21 مبلغ 1040 جنيها للجرام الواحد.