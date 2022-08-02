هل يواصل سعر جرام الذهب الصعود محليا؟.. خبير يجيب

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملاته المسائية أمس الإثنين، 1 أغسطس 2022، ارتفاعا مفاجئا حيث قفز إلى مستوى 1040 جنيها، فيما استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم عند نفس مستويات أمس.

سبب ارتفاع أسعار الذهب في مصر

من جانبه، أرجع أسامة أحمد، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات أمس إلى السوق العالمي، حيث شهدت بورصات الذهب عالميا إقبالا كبيرا من المستثمرين مدفوعين بتخوفات التوترات الجيوسياسية باعتبار المعدن الأصفر الملاذ الآمن.

مخاوف المستثمرين تدفع الطلب على الذهب للصعود

وأضاف أحمد لـ«الوطن»، أنّ صعود سعر جرام الذهب في مصر خلال تعاملات أمس بسبب ارتفاع سعر الأوقية عالميا وليس لأسباب محلية، مدفوعا بمشتريات كثيفة ليرتفع الطلب على خلفية تخوفات من ركود اقتصادي كسبب رئيسي.

سعر جرام الذهب في مصر مغرِ للشراء

وأوضح أنّ سعر جرامات الذهب حاليا في مصر لا يزال عند مستويات منخفضة ما يشجع على الشراء، مؤكدا أنّه من الصعب في الوقت الحالي التكهن بمستقبل الأسعار سواء بمعاودة الهبوط، أو مواصلتها الصعود.

سعر أوقية الذهب عالميا

ووفقا للبورصات العالمية، سجل سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، ارتفاعات جديدة، ليتم تداولها عند أعلى مستوياتها منذ 4 أسابيع، مدفوعة بانخفاض عوائد الدولار والسندات، مع توقعات خبراء عالميين بأن يواصل المعدن الأصفر الصعود طوال الشهر الحالي على خلفية بيانات رسمية أمريكية صدرت مؤخرا تشير إلى بطء النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، مع تراجع التوقعات بشأن مواصلة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بنفس النسب السابقة لتهدأ حدة الزيادات قليلا، ما يعيد معدن الذهب إلى عرشه قليلا، ليصبح أكثر إغراء أمام المستثمرين.