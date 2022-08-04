أسعار الفاكهة اليوم الخميس 3-8-2022 في الأسواق المصرية

البحث عن أسعار الفاكهة بشكل يومي في السوق المصرية، يهم شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة فاكهة فصل الصيف المتنوعة الأشكال والألوان، والتي تساعد كثير على التخفيف من حدة درجات الحرارة المختلفة، مثل المانجو والأناناس والبطيخ.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقراء من خدمات على مدار الساعة، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس من عام 2022، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الكبرى كما يلي:

سعر المانجو اليوم يتراوح بين 20 و65 جنيهًا حسب النوع، ووصل سعر التفاح الأحمر إلى 28 جنيهًا، والبلدي بين 10 و12 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 55 جنيهًا، وجوز الهند بين 22 و26 جنيهًا، والبطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا، والأناناس 45 جنيهًا، بينما كيلو الموز المستورد نحو 30 جنيهًا والبلدي 10 جنيهات، أما العنب الأسود فتراوح بين 15 لـ20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وعن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، تراوح سعر المانجو البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا، ومن نوع الفص من 30 إلى 40 جنيهًا، و من نوع صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، والمانجو السكري من 14 إلى 20 جنيهًا، والمانجو السنارة تراوحت بين 12 إلى 16 جنيهًا، بينما المانجو من نوع العويس بين 15 و20 جنيهًا، ونوع الزبدية من 12 إلى 15 جنيهًا.

والبطيخ وزن يتراوح بين 4 إلى8 كيلو، والتين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا، والبرقوق السكري بين 9 و12 جنيهًا، والتفاح البلدي بين 4 و11 جنيهًا، والأمريكي بين 23 و28 جنيهًا، والعنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، والعنب الأحمر بين 5 و8 جنيهات، والعنب من نوع الأسود بين 10 و12 جنيهًا.