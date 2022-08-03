«عبدالغفار»: توفير 606 أجهزة أشعة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 606 أجهزة أشعة بمختلف أنواعها، وتوزيعها على جميع المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، خلال النصف الأول من العام 2022، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.

تشغيل 36 جهاز أشعة مقطعية 16 مقطعا

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تشغيل 36 جهاز أشعة مقطعية 16 مقطعا، و3 أجهزة أشعة مقطعية 160 مقطعا من ضمن 44 جهاز أشعة تم توفيرها بالتعاون مع البنك المركزي، كما تم توفير 20 جهاز أشعة مقطعية 16 مقطع بالتعاون مع بنكي مصر والأهلي والتنمية المحلية، وتشغيل 16 جهاز منها وتوزيعها لصالح وحدات ومراكز ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى في إطار الحفاظ على مكتسبات الدولة خلال مواجهة جائحة كورونا.

حصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها

وأضاف «عبدالغفار»، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه يتم حصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بجميع المستشفيات بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، منوهًا أنه يجري توفير 1522 جهاز أشعة تشخيصية بمختلف أنواعها العادية (x-ray ) والكاشف الرقمي (D.R) والمقطعية (C.T) وعمليات (C-ARM ) للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بجميع هيئاتها.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، إلى توفير وحدتين متنقلتين للأشعة المقطعية لآول مرة، لتخدم جميع محافظات الجمهورية، لافتًا أنه تم الدفع بوحدة أشعة مقطعية متنقلة الشهر الماضي لمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، ضمن خطة التأمين الطبي لصيف 2022.

وذكر «فوزي» أنه تم تدريب 295 طبيب وفني أشعة من خلال 24 دورة تدريبية تم عقدها بمحافظات «الإسكندرية والغربية وجنوب سيناء والفيوم والقاهرة والمنيا والجيزة»، على أساسيات التصوير على الرنين المغناطيسي والسونار على الجهاز الحركي العضلي، كما تم عقد دورات تدريبية للأطباء غير الأخصائي الأشعة تخصصات الأسنان والعظام؛ للوقاية من الأشعة بجميع محافظات الجمهورية.