أستاذ جامعي: شبكة الطرق الجديدة ساهمت في تراجع نسب الحوادث

قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، إنّ الإحصائيات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن شبكة الطرق القومية الجديدة ساهمت في تراجع الحوادث بنسبة تتراوح بين 25% و45%، كاشفًا عن مردودها في الحفاظ على حياة المواطن، إضافة إلى تقليل ما تتحمله الدولة من أعباء تخص الخدمات الطبية وقصور عجلة الإنتاج نتيجة الإصابات.

الدولة طورت مرفق «السكة الحديد»

وأضاف «المهدي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنّ الدولة عملت على تطوير مرفق السكة الحديدية منذ عام 2014، لافتًا إلى أن هذا المرفق كان على وشك الانهيار حينها، حيث بلغت مديونيته للدولة 55 مليار جنيه، كاشفًا عن دور الدولة في تطوير هذا المرفق بشكل كبير، من خلال تطوير نظم التحكم والإشارات لتقليل الاعتماد على العنصر البشري المتسبب في معظم حوادث السكك الحديدية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية.

زيادة شبكة الطرق بإجمالي 23%

وأوضح أستاذ الطرق بجامعة عين شمس أن شبكة الطرق زادت بإجمالي 23% من 2014 وحتى الآن، لافتًا إلى عدم وجود أي زيادة بمرفق السكة الحديدية البالغ طولها 9500 كيلو متر حتى عام 2014، كاشفًا عن زيادتها نتيجة انضمام شبكة القطارات السريعة بنحو 2000 كيلو متر طولي، فضلًا عن كونها تعمل بالطاقة الخضراء الصديقة للبيئة.