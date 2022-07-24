استشاري نقل دولي: شبكة الطرق الجديدة ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور تامر نور استشاري اللوجيستيات والنقل الدولي، إن شبكة الطرق الجديدة ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية، لافتًا إلى وجود شركات جديدة تستثمر الآن في دمياط والإسكندرية وسفاجا والعين السخنة.

وأضاف «نور»، في حوار مع الإعلامي محمد البيطار في برنامج «الاقتصاد والناس» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن المواني تعتمد بصورة كبيرة على حاويات ترانزيت، أو حاويات صادر ووارد، كاشفًا عن أن معظم الحاويات حاليًا هي صادر ووارد، وهو ما يعكس أهمية وجود شبكة طرق داخلية جيدة.

تطوير المواني المصرية

وأشار إلى أنّ هناك تطويرا شمل عدة مواني مصرية في الفترة الأخيرة، مثل ميناء شرق والعين السخنة، حيث تضمن هذا التطوير الأرصفة والطرق داخل وخارج الميناء.

الحمولات الكبيرة للنقل البري تؤثر على كفاءة الطرق

وأوضح استشاري اللوجيستيات والنقل الدولي أنّ معظم الاستثمارات هي في الصب الجاف مثل الرخام والفوسفات، لافتًا إلى أن الحاوية الواحدة بها ما يقدر بحوالي 30 طنا، مشيرا إلى أنّ السيارة تحمل حاويتين أي ما يقرب من 60 طنا، ويصل وزن السيارة في المتوسط من 20 إلى 25 طنا، أي أن حمولة السيارة النقل الإجمالية تقدر بحوالي من 80 إلى 90 طن وتسير على 6 محاور كحد أدنى، وهو ما يؤثر على الطرق الجديدة ويجعلها تتطلب صيانة وإحلالا كل عدة أشهر.

ضرورة تعظيم دور النقل النهري والنقل بالقطارات

وتابع بأنه يجب تعظيم دور النقل النهري والنقل عن طريق القطارات، لتقليل العبء عن الطرق الجديدة، كاشفًا أن سعة نقل البضائع بالقطارات حوالي مليون طن يوميًا.