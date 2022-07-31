سفير ألمانيا في القاهرة: شبكة السكك الحديدية الجديدة في مصر صديقة للبيئة

قال السفير فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، إنه رغم أن فترة انتقاله إلى مصر لم تتجاوز 10 أشهر، إلا أنها شهدت محطات مهمة، حيث تم توقيع عقد بناء سكة حديد مكهرب وحديث للغاية، وهناك عدد من خطوط السكك الحديدية في مصر تشهد تحديثًا مثل قطارات الأقاليم، إضافة إلى القطارات فائقة السرعة وقطارات البضائع، كما يتم الآن تحديث خطين، أحدهما يصل بين الشرق والغرب من العين السخنة وحتى العلمين على البحر المتوسط، وخط آخر يصل الشمال بالجنوب من القاهرة وحتى أسوان بمنطقة أبو سمبل، منوهًا أنه سوف يكون واحدًا من أحدث خطوط السكك الحديدية.

شبكة السكك الحديدية الجديدة بمصر غير متاحة بالعديد من الدول

وأضاف «هارتمان» في حوار تليفزيوني على «الفضائية الثانية المصرية»، أنه سوف يكون بمصر شبكة حديثة من شبكات السكك الحديدية ليست متاحة في كثير من الدول، لافتًا إلى أن الشبكة صديقة للبيئة، حيث يتم خفض معدل الانبعاثات الضارة، مشيرًا إلى أهمية ذلك الأمر بالنسبة للمؤتمر العالمي للمناخ كوب27.

ضرورة الحفاظ على البيئة بصورة مستدامة

وأوضح سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بجمهورية مصر العربية أن هذه الشبكات سوف تزيد من سرعة وسائل المواصلات، مشددًا على ضرورة أن تكون أسعار هذه المواصلات في متناول الركاب، وأن يتم الحفاظ على البيئة بصورة مستدامة، وأن يعطي ذلك دفعة للتحديث في مصر.