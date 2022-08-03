نتيجة الثانوية العامة 2022.. مراجعة درجات الطلاب لحسم مصير «الرأفة»

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مراجعة نتيجة الثانوية العامة 2022 للطلاب مستحقي درجات الرأفة، بداية من اليوم، الأربعاء، لمساعدتهم على النجاح وفق قواعد وآليات تُستخدم فيها أساليب حديثة للغاية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن درجات الرأفة ليس الهدف منها رفع نتيجة الثانوية العامة كما يروج البعض، لأن هذه الدرجات قانونية ومعمول بها، ويتم اتباعها في امتحانات الثانوية العامة كل عام، تحت مسمى «قواعد المراجعة النهائية».

نتيجة الثانوية العامة 2022.. ضوابط صارمة لدرجات الرأفة

وأكد المصدر، أن مرحلة مراجعة نتائج الطلاب مستحقي درجات الرأفة، يتم التركيز فيها على الطلاب الراسبين في مادة أو ثلاثة مواد في نتيجة الثانوية العامة 2022، ولكن بضوابط صارمة، فالطالب المقترب من النجاح في المادة بنسبة كبيرة، ويحتاج إلى درجات بسيطة، يتم مساعدته بالنجاح، وبالتالي فهناك حدود لا يتم تجاوزها، ويتم تنسيق ذلك بمنتهى الدقة.

وقال المصدر: «لا علاقة بين درجات الرأفة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، فهذا طالب على حافة الرسوب، والآخر نجح بتفوق، وبالتالي لا وجه للمقارنة، ومن يستحق الرسوب سيرسب، طالما لم يقترب من الدرجة التي يستحق معها مساعدته على النجاح».

نتيجة الثانوية العامة 2022.. تحديد أوائل الشعبتين

وأشار المصدر، إلى الانتهاء من أعمال المرحلة الأخيرة من نتيجة الثانوية العامة 2022، تمهيدًا للانتهاء من النتيجة بشكل نهائي، بالإضافة إلى الانتهاء قائمة الطلاب الأوائل في الشعبتين «علوم ورياضة» والأدبية.

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من وضع الرتوش النهائية لتحديد أوائل الثانوية العامة 2022، وترتيبهم على مستوى الجمهورية، وإعداد القائمة النهائية، سيتم عرضها علي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تمهيداً لاعتمادها وإعلانها رسميًا، نافيًا ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التلاعب في نتيجة الثانوية العامة، مؤكداً أن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها ولن يُظلم أي طالب.