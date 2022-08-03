نتيجة الثانوية العامة 2022.. جار تجهيز أسماء الأوائل في الشعب الثلاثة

يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، عبر محرك البحث جوجل، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وتستعد الكنترولات خلال الساعات القليلة المقبلة، لإعداد وتجهيز النتائج، حيث جارٍ إعداد أسماء أوائل الثانوية العامة في الشعب الثلاثة شعبة علمي رياضة وشعبة علمي علوم وشعبة أدبي.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من 3 إلى 7 أغسطس

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جارٍ إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2022، لاختيار أوائل نتيجة الثانوية العامة، لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها لجموع الطلاب، مشيرا إلى أن النتيجة ستعلن في الفترة من 3 إلى 7 أغسطس الجاري، موضحا أن الجميع يعمل على قدم وساق، للانتهاء تماما من إعداد وتجهيز النتيجة دون حدوث أي معوقات أو مشكلات.

اختيار أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 بمعايير محددة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن اختيار أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، بمعايير وضوابط محددة، إذ أن المعيار الأبرز في اختيار أوائل الثانوية العامة درجات الطالب في المواد والمجموع الكلي، وفي حالة تساوى أكثر من طالب في المجموع يتم الترتيب أبجديا، كما يتم اختيار ما لا يقل عن 10 طلاب أوائل في كل الشعب سواء شعبة علمي علوم أو علمي رياضة وأدبي.

نتيجة الثانوية العامة 2022 لم يحدث بها أي تلاعب

وأوضح المصدر، أن نتيجة الثانوية العامة 2022، أن جميع أعمال التصحيح سارت بشكل إلكتروني وأيضا رصد وتقدير الدرجات، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء خلال أعمال التصحيح وخلال أعمال رصد وتقدير الدرجات، قائلا: «لن يظلم أى طالب، وجميع محاضر الغش التى تم ضبطها وعددها 71 حالة تم تحويلها للشؤون القانونية وتم اتخاذ جميع الإجراءات المشددة حيال الطلاب الغشاشين».