بعد أسبوعين من الهدوء.. عودة ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أمواج شواطئ الإسكندرية ورفع الرايات الصفراء التي تنبه المصطافين بتوخي الحذر عند النزول للبحر والسباحة داخل المناطق الآمنة المحددة للسباحة والإنصات لتعليمات فرق الإنقاذ، وذلك بعد حوالي أسبوعين من الهدوء والاستقرار في حركة الأمواج، مما يؤكد أن الجلوس على الشاطئ اليوم سيكون له النصيب الأكبر بسبب ارتفاع الأمواج.

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية عن نسب الإشغال بشواطئ الإسكندرية اليوم، تصل نسب إشغال شواطئ القطاع الشرقي إلى 35%، بينما لا تتعديى نسب الإشغال في شواطئ القطاع الغربي 30%.

أرقام استقبال الشكاوة و الاستفسارات

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقي شكاوى المواطنين عبر أرقامها المعلنة على بوابات جميع الشواطئ، وحددت أرقام استقبال شكاوى شواطئ القطاع الشرقي بداية من شاطئ طاحونة المندرة وحتى شاطئ رأس التين الغربي، في: «01289252668/01270746490/01501297888/01119555946»، أما الخطوط المخصصة للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين على شواطئ القطاع الغربي هي: «01220030103 /01225267276/ 01222265034/ 01203986324».

موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

وفرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية موقع إلكتروني يمكن للمواطنين الدخول عليه ومعرفة نسب الإشغال بالشواطئ والحجز إلكترونياً ومعرفة الشواطئ التي مازالت تسمح باستقبال المصطافين ونسب الإشغال بها منعا للتكدس والزحام أمام البوابات من خلال موقع الادارة الرسمي www.catr.gov.eg

السياحة والمصايف تجدد تحذيراتها

حذرت «مصايف الإسكندرية» من رمي المخلفات داخل مياه البحر أو علي الرمال والحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظاً على الآداب العامة، والتأكيد على مجانية دورات المياه ووحدات تغيير الملابس وعدم دفع الإكراميات للعاملين والاتصال على الأرقام المعلنة فور التعرض لأي استغلال من قبلهم مع استمرار التأكيد على وجود مفتشين من الإدارة في الشواطئ بشكل دوري، مع استمرار غلق شاطئ النخيل بقرار من النيابة العامة والتحذير من النزول فيه حفاظاً على سلامة المواطنين.