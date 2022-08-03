«مؤتمر المناخ للشباب»: تنظيم مصر لـCOP27 إنجاز محلي وأفريقي

قالت الدكتورة أمنية العمراني، مبعوثة رئيس مؤتمر المناخ للشباب، إنّ التغيرات المناخية أهم قضية تؤثر على البيئة وصحة الإنسان وكل شيء على الكرة الأرضية، لذلك جرى عقد اتفاقية باريس ووقع عليها أكثر من 100 دولة، للعمل بشكل طارئ على الملف، كي لا تزيد درجة حرارة الأرض عن 1.5.

تنظيم COP24 إنجاز مصري وأفريقي

وأضافت مبعوثة رئيس مؤتمر المناخ للشباب في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ إنجاز لها وأفريقيا، وبالنسبة لتغير المناخ، فإنّه يؤثر على كل المجالات، ويجب التفكير في آليات لمواجهة هذه الظاهرة».

فرصة للعمل مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية

وتابعت مبعوثة رئيس مؤتمر المناخ للشباب: «حضرت مؤتمر قمة المناخ في أكثر من مناسبة وعملت مع منظمات دولية، وتعاونت مع منظمة دولية تمثل شباب كلية الطب، حيث مثلت 1.3 مليون طالب طب في المؤتمر، وكان لدي فرصة للعمل مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية».

وأردفت مبعوثة رئيس مؤتمر المناخ للشباب: «كنت محظوظة بالعمل مع شباب من جهات مختلفة بالعالم، ما ساعدني على أن أتقلد منصبا هو الأول من نوعه في التاريخ، وهذا الأمر إنجاز لنا جميعا كشباب العالم، لأننا جزء من تنظيم المؤتمر، بعدما لم يكن لنا دور في تنظيمه من قبل».

وأوضحت مبعوثة رئيس مؤتمر المناخ للشباب، «في هذا المؤتمر أصبح الشباب يتبادلون أطراف الحديث مع الوزراء وصنّاع القرار، وعندما يعودون إلى بلدهم يكونوا جزءًا من المؤتمر، وسيكون للشباب المصري والأفريقي دور في القمة المقبلة، إضافة إلى صوت المرأة».