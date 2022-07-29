قومي المرأة يهني «العمراني» لاختيارها مبعوثة رئيس مؤتمر المناخ للشباب

وجّه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لاختياره الدكتورة أمنية العمراني مبعوثة لرئيس المؤتمر للشباب.

سياسات الدولة المصرية لدعم تمكين المرأة

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الاختيار الذي يؤكد سياسات الدولة المصرية لدعم تمكين المرأة، وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التهاني إلى الدكتورة أمنية العمراني لاختيارها لهذا المنصب الهام في إطار هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر نهاية العام الجاري، مؤكدة ان هذا الاختيار يعد تتويجًا لجهود الدكتورة أمينة العمراني كناشطة فاعلة في مجال المناخ، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق.

من هي الدكتورة أمنية العمراني؟

يذكر أن الدكتورة أمنية العمراني، سبق لها التعاون مع العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وتعمل على تعزيز انخراط الشباب من مصر ومختلف أنحاء العالم في عمل المناخ الدولي، فضلاً عن ضمان الاستماع لأصواتهم في إطار التحضير لمؤتمر COP27 وخلال المرحلة التالية له.