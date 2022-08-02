الغربية تدشن حملات وندوات للتوعية البيئية ضمن مؤتمر المناخ

تعمل محافظة الغربية على الاستعداد للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 27، والذي تنظمه مصر نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، من خلال حملات وندوات بيئية تعمل على رفع الوعي البيئي والتغييرات المناخية وضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، إلى جانب تجميل الميادين والشوارع والعمل على الحفاظ على المنظر الجمالي في مدن ومراكز وقرى المحافظة، ما يحد من التلوث البيئي.

حياة آمنة

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنّ مؤتمر المناخ COP 27، والذي سيتم تنظيمه في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، يؤكد أن القيادة السياسية تعمل جاهدة على التصدي إلى تلك القضية، مشيرًا إلى أنّه على الرغم من مساهمة إفريقيا بـ4% من تلوث البيئة في العالم، لكن الحس السياسي والوطني والإنساني من القيادة السياسية جعل مصر تضطلع بدورها للتصدي لهذه القضية والأزمة العالمية من أجل أن تنعم مصر وأفريقيا والعالم بحياة آمنة.

خطورة التغييرات المناخية

وأوضح محافظ الغربية، أنّ من المقرر عقد لقاء، غدًا الثلاثاء، مع كل الجهات المعنية من أجل الاعلان عن تدشين حملات «رجع الطبيعة إلى طبيعتها» ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة برفع الوعي البيئي «اتحضر للأخضر»، مؤكدًا أنه سيتم العمل على تدشين حملات وتنظيم ندوات توعية في مدن ومراكز وقرى المحافظة، ما يساعد على رفع الوعي بقضية التغيرات المناخية وخلق وعى بيئى حقيقي بقضايا التغيرات المناخية وسط المجتمع المصرى بكافة اطيافه وفئاته العمرية.

وأشار إلى الجميع أنّ يدرك خطورة التغييرات المناخية، وتأثيرها على الحياة، وأن المحافظة تعمل على استخدام كل الوسائل المتاحة من أجل التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة.