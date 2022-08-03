«البدري» يشيد بتحويل معهد ناصر لمدينة طبية: قرار من زعيم يشعر بآلام المواطنين

قال الدكتور محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة خطوة مهمة في طريق إعادة هيكلة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة.

معهد ناصر

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أنَّ معهد ناصر وغيره من المعاهد التعليمية هي قلاع طبية حقيقية تقدم خدماتها لمئات الآلاف من المواطنين شهرياً، مشيرًا إلى أنَّ النظر بعين الاهتمام لمعهد ناصر تحديداً يعبر عن سياسة جديدة كاشفة لأوجه القصور والعمل على إصلاحها بشكل فوري ومنظور مختلف لهيكلة الخدمات الصحية في شكل مجمعات طبية ضخمة عالية التجهيز.

تعزيز قدرات معهد ناصر

وتابع «البدري» أنَّ تطوير معهد ناصر سيصبح الخطوة الأولى لإعادة النظر لباقي المعاهد، وربما يصبح خطوة مهمة لإنشاء فروع لتلك المعاهد بالمحافظات لخلق حالة من فيدرالية توزيع الخدمة الطبية التي نادي بها الرئيس نفسه من قبل، لافتًا إلى أنَّ هذه القرارات تؤكّد الاهتمام المباشر لرئيس الجمهورية بصحة المصريين.

وتابع عضو عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أنَّ تعزيز قدرات معهد ناصر كصرح طبي قرار لا يصدر إلا من زعيم وقائد يشعر بالآم المواطنين ولديه الحرص الشديد على الارتقاء بـ المنظومة الصحية في مصر.

ووجه «البدري» الشكر والتحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراراته، مؤكّدًا أنَّها دائمًا وأبدًا تصب في مصلحة المواطن المصري، وتعد انعكاسًا لما يشعر به المواطن.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتحويل معهد ناصر ليصبح مدينةً طبيةً متكاملةً، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، آخذًا في الاعتبار أنَّ المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر.