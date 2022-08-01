نواب: قرار تطوير معهد ناصر قفزة مهمة لدعم ركائز المنظومة الصحية في مصر

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة، مؤكدين أنها خطوة مهمة لدعم ركائز المنظومة الصحية فى مصر، لأن معهد ناصر صرح طبى له مكانة علمية كبيرة.

وقال محمد العمارى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع ملف الصحة والرعاية الصحية على رأس أولوياته، وذلك فى إطار المبادرات غير المسبوقة التى يعلنها الرئيس من أجل صحة المصريين، وأهمها القضاء على فيروس «سى»، ومحاربة الأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة يفيد المواطن، وموقع المعهد المتميز يعظم الاستفادة بشكل أكبر.

وأكد أحمد حتة، عضو مجلس النواب، أن تحويل معهد ناصر إلى صرح طبى عالمى سيتضمن إضافة 7 منشآت جديدة وتطوير المبانى الأساسية، وزيادة السعة السريرية 1000 سرير إضافى، ليصبح مدينة طبية متكاملة بتكلفة تبلغ 8 مليارات جنيه وسيكون إنجازاً غير مسبوق يضاف إلى المنظومة الصحية.

وأوضح «حتة» أن ما وعد به الرئيس السيسى لتطوير منظومة الصحة يتحقق على أرض الواقع، خاصة أنه من المخطط أن يكون صرحاً طبياً عالمياً به مهبط خاص للطائرات الطبية والإسعاف الطائر وخدمة طبية بجانب الخدمة العلاجية، وخدمات فندقية تقدم على مدار الساعة للتمكن من توفير الرعاية الصحية فى مصر وتطوير المنظومة الصحية على أعلى مستوى.

وأشاد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار الرئيس تطوير معهد ناصر وتحويله لمدينة طبية متكاملة ورفع كفاءة بنيته التحتية، مؤكداً أن هذا يعتبر إضافة للمنظومة الصحية فى مصر بتخصصات طبية جديدة، وتقديم الرعاية الصحية، واستيعاب الإقبال الكبير والقضاء على قوائم الانتظار، حيث يتردد أكثر من مليون و600 ألف مواطن سنوياً على معهد ناصر من كافة محافظات مصر، ويعتبر من أكثر الأماكن الطبية التى يقصدها أبناء الشعب، حيث يعد من أكبر الصروح الطبية فى المنطقة، ويقدم خدمات طبية كبيرة، بجانب إسعاف الإصابات من الدول الشقيقة فى الحوادث الكبرى.

وأكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير المنظومة الصحية فى مصر تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى، وهى تحتاج إلى جهد كبير لرفع كفاءتها، والرئيس بدأ بمبادرات صحية كبيرة، منها 100 مليون صحة والقضاء على فيروس «سى».

وأضاف «عوض الله» أن توجيهات الرئيس وقرار تحويل المعهد ليصبح مدينة طبية متكاملة وتطويره خطوة طبية كبيرة، بإضافة مبانٍ جديدة وتطوير المبانى الأساسية القائمة، واستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة، وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير، وزيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى، والمنشآت الخدمية.