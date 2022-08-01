«تاج الدين»: الرئيس السيسي وجّه بزيادة القوة الاستيعابية لمعهد ناصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة وزيادة الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة البنية التحتية، من خلال الاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية، يستهدف زيادة القوة الاستيعابية للمعهد من المترددين عليه سواء من داخل مصر أو السياحة العلاجية.

معهد ناصر.. جراحات في التخصصات كافة

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني إن معهد ناصر يقدم كل التخصصات مثل الجراحات والاكتشاف المبكر لبعض الأمراض وهناك إضافات أخرى مثل التدخلات الطبية في مجال الأورام والأمراض الجينية والوراثية والحديثة.

المعهد يضم مركزًا متخصصًا في صحة الأسرة والمرأة وآخر لعلاج الأورام

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدن الطبية تستهدف توسيع قاعدة الخدمة وتوفير الإمكانات والتجهيزات وزيادة عدد الأسرة والتخصصات الطبية، حيث أن موقع المعهد فريد ويضم مركزًا متخصصًا لصحة الأسرة والمرأة ومركزًا لعلاج الأورام يقدم مجموعة من الجراحات الضخمة مثل جراحات القلب، حيث قدر عددها بالآلاف على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى وجود منظومة لـ القضاء على قوائم الانتظار ومجموعة أخرى لاكتشاف الأورام والأمراض الجينية، ستكون إضافة كبيرة للخدمة الطبية في مصر».