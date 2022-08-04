مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4-8-2022 في محافظات مصر

يهتم المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية بمتابعة مواقيت الصلاة في كل محافظة، إذ تختلف المواعيد باختلاف المكان وفق الهيئة المصرية للمساحة التي تحدث المواعيد يوميًا وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية وغيرها اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس الحالي، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 3:39 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:46 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:38 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:46 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:40 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:45 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:54 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:21 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر الساعة 3:32 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:46 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:14 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:34 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:46 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر الساعة 3:46 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 11:56 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:24 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:34 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:55 مساءً.