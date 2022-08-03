مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-8-2022 في محافظات مصر

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث يقدم الموقع مواعيد الصلاة المحددة لكل محافظة في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأداء الصلاة في مواعيدها.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 أغسطس، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 3:38 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:47 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:37 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:47 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:39 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:45 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:54 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:22 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر الساعة 3:35 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:40 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:49 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:33 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:46 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر الساعة 3:46 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:39 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:02 مساءً.