مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1-8-2022 في محافظات مصر

حدّثت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة الخمس، تيسيرًا على المواطنين لقضاء الفروض في المواعيد المحدد لها، إذ تختلف المواقيت من محافظة لأخرى، ولهذا يبحث المواطنون عن مواعيد كل فرض من الصلوات الخمس بشكل دقيق لأدائها.

ووفق الهيئة المصرية للمساحة، تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة بشكل يومي للمصلين، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تستعرضها للقارئ اليوم الإثنين 1 أغسطس، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:35 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:00ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:47 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:14 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 3:48 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:09 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:44مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:54 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:39 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:46 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:56 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:24 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر الساعة 3:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:39 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:50 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر الساعة 3:45 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:56 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:24 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:36 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر الساعة 3:35 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:40 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:51 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:18 مساءً.