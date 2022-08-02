مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في محافظات مصر

قدمت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة الخمس، في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار اهتمام المواطنين بمتابعة المواعيد الخاصة بكل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بشكل دقيق لأدائها في مواعيدها.

وتستعرض «الوطن» وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة مواقيت الصلاة بشكل يومي للمصلين، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تستعرضها للقارئ اليوم الثلاثاء 2 أغسطس، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:37 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:48 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:14 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 3:37 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:48 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:14 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:38 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:46 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:55 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:23 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:32 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:47 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:14 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر الساعة 3:47 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:55 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:20 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:31 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر الساعة 3:45 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:40 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:03 مساءً.