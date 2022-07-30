مواقيت الصلاة اليوم السبت 30-7-2022 في محافظات مصر

تختلف مواقيت الصلاة في المحافظات اليوم باختلاف المحافظة، ويبحث المواطنون عن مواعيد كل صلاة من الصلوات الخمس بشكل دقيق لأداء الفروض، لذا تقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة بشكل يومي للمصلين.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تستعرضها للقراء مواقيت الصلاة، اليوم السبت 30 يوليو، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:34 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:50 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 3:34 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:50 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:35 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:46 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:57 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:26 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر الساعة 3:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:39 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:51 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر الساعة 3:42 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:56 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:24 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:37 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر الساعة 3:33 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 12:03 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:40 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:52 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:20 مساءً.