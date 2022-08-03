تراجع إيرادات فيلم «كيرة والجن» بدور العرض لليوم الثاني على التوالي

حقق فيلم «كيرة والجن» ما يقرب من 906 آلاف جنيه، لليوم الثاني على التوالي، ويدور الفيلم في إطار تشويقي بين عائلتي «أحمد كيرة وعبد القادر الجن»، بعد مقتل أحمد عبدالحي كيرة، على يد الاحتلال الإنجليزي.

إيرادات فيلم «كيرة والجن»

وفي بداية عرضه بموسم عيد الأضحى حقق فيلم «كيرة والجن» إيرادات تخطت المليون جنيه يوميا، وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن الفيلم حقق ما يقرب من 96 مليون جنيه، حيث اقترب من تحقيق 100 مليون جنيه، وهذا يعتبر من الأرقام القياسية التي حققها الفيلم في تاريخ السينما منذ انتشار فيروس كورونا.

الأفلام المنافسة لـ «كيرة والجن»

فيلمان ينافسان فيلم «كيرة والجن» بدور العرض، حاليا بينهم فيلم «بحبك»، والذي جاء في المركز الثاني من حيث الإيرادات، من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وهنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، وفيلم «عمهم» وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم محمد إمام وسيد رجب، ورياض الخولي، ومحمد لطفي، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، وباسم سمرة، وآيتن عامر، وأحمد خالد صالح وهدى المفتي.

طرح فيلم «تسليم أهالي»

ومن المقرر أن يتم طرح فيلم جديد اليوم يحمل اسم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.