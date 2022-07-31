أحمد عز: أتمنى تكرار تجربة «كيرة والجن».. والفيلم تضمن وقائع حقيقية

أعرب النجم أحمد عز عن أمنيته في تكرار تجربة فيلم «كيرة والجن» المتصدر حالياً لشباك التذاكر في مصر بـ94 مليون جنيه وفقاً لبيان الإيرادات الصادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وقال أحمد عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّه فخور بتجربة هذا الفيلم رغم صعوبتها على مستوى ضخامة الميزانية والتحضير والتنفيذ، مضيفاً أنَّه يأمل في خروج أفلام مصرية بنفس قيمة وجودة «كيرة والجن»، بحسب قوله.

أحمد عز مهموم بالريادة الفنية المصرية

وشدد «عز» على أنَّه مهموم دوماً بالريادة الفنية المصرية في السينما والدراما التليفزيونية، لافتاً إلى سهولة خطوة تقديم أفلام مميزة حال توافر العقلية الملائمة والجودة في المحتوى.

وبسؤاله عن عدم تصنيف الفيلم كوثيقة تاريخية مثلما جاء على شارة المقدمة في الفيلم، ردّ «عز» قائلاً: من الممكن أن أحمد مراد نسج بعض الشخصيات من وحي خياله كمؤلف، ومن ثم لم يرغب في إدارج الفيلم على أنه وثيقة تاريخية بنسبة 100%، ولكن الفيلم تضمن عدداً من الأحداث التاريخية، وأبرزها حادثة ميت القرشي الشهيرة وحادثة دنشواي، إلا أنَّه لابد من إضافة صبغة درامية على أي عمل سينمائي.

أبطال فيلم «كيرة والجن»

وشارك في بطولة فيلم كيرة والجن كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، وروبي، وأحمد كمال، وعارفة عبدالرسول، ورزان جمال، وهدى المفتي، وعلي قاسم، ومحمد عبدالعظيم، وأحمد عبدالله محمود، وسلوى عثمان، وتامر نبيل وكوكبة من النجوم، الفيلم مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد.