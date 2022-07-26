إيرادات فيلم كيرة والجن تقترب من 100 مليون جنيه بالسينمات

مازالت إيرادات فيلم كيرة والجن تحقق أرقاما كبيرة مقارنة بالأفلام المشاركة معها في موسم أفلام عيد الأضحى، إذ اقتربت من 100 مليون جنيه في شباك التذاكر خلال وقت قياسي، إذ أن مدة طرح الفيلم في دور العرض لم تتخطى الـ30 يوما في السينمات.

وحقق الفيلم ليلة أمس في شباك التذاكر مليون و235 ألف جنيه، في الوقت الذي حقق به فيلم «بحبك» لتامر حسني 780 ألف جنيه، وحقق أيضا «عمهم» لـ محمد إمام 776 ألف جنيه.

إجمالي إيرادات «كيرة والجن»

وحققت إيرادات فيلم كيرة والجن في الأسبوع الماضي إيرادات بغلت 23,526,288 جنيه، أما عن إجمالي إيرادات «كيرة والجن» حتى الآن فحقق الفيلم 86 مليون و932 ألف جنيه.

ردود الفعل حول فيلم «كيرة والجن»

فيلم «كيرة والجن» حصد على الكثير من ردود الفعل الإيجابية على السوشيال ميديا فكان آخر التعليقات عليه: «هند صبري تبدع كالعادة في فيلم كيرة و الجن.. بصراحة كل مشاهدها عانقت الروعة.. مشهد الكنيسة مع أخوها ومشاهدها مع أحمد عز تحفة.. الفيلم من أحسن الأفلام المصرية الحديثة، الديكور والتصوير والصوت واللبس إبداع».

وكتب آخر: «كيرة والجن إذا تحبين أفلام تاريخية يتكلم عن مجموعة مقاومة من 7 أشخاص مصريين للاحتلال الإنجليزي مادري ليش ذكرني بمقاومة الكويتيين حق الغزو الصدامي الله لا يعوده، بس قووي الفلم وشوي طوويل3 ساعات».

يشارك في بطولة فيلم «كيرة والجن» كل من أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، تامر نبيل، هدى المفتي ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.