سامر جيرمني: «كيرة والجن» تربع على عرش الإيرادات لأنه فيلم مصري وطني خالص

قال الفنان سامر جيرمني، إن من أبرز أسباب تربع فيلم «كيرة والجن» على عرش الإيرادات في دور السينما، تناوله لحقبة من الحقب المهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، حيث يتناول العمل الفني واقع المجتمع المصري خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، إبان ثورة 1919.

جيرمني: يجب أن تكتشف الأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم

وأوضح «جيرمني»، خلال تدوينه له عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، أن الفيلم سعي إلى إظهار عددا من القصص الحقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطالا منسيون في التاريخ المصري، لكنهم خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، حتى تكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

جيرمني: كيرة والجن فيلم مصري ووطني بامتياز

وأوضح جيرمني، أن «كيرة والجن» فيلم مصري ووطني بامتياز ومن الدرجة الأولى وبه الكثير من القصص الواقعية، المستوحاة من رواية «1919»، للمؤلف أحمد مراد، وهو الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

وأوضح أن رصد الفيلم لتلك الحقبة المهمة من تاريخ مصر كان السبب الرئيسي لبلوغ حجم إيراداته فى شباك التذاكر 89 مليونا و500 ألف جنيه، والتي نجح في حصدها خلال 27 يوم فقط من العرض، حيث جرى إطلاقه في دور العرض السينمائية يوم 30 يونيو الماضي.