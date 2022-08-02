انخفاض إيرادات فيلم «كيرة والجن» للمرة الأولى.. حقق 906 آلاف جنيه

انخفضت إيرادات فيلم «كيرة والجن» بدور العرض للمرة الأولى، أمس الاثنين، وسجلت ما يقرب من 906 آلاف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

ورغم تصدر فيلم «كيرة والجن» المرتبة الأولى في إيرادات الأفلام المنافسة في موسم عيد الأضحى، إلا أنها انخفضت للمرة الأولى عن مليون جنيه، غير أنه استمر في تصدر قائمة الأفلام المنافسة، وعلى رأسها «بحبك» لتامر حسني، و«عمهم» للفنان محمد إمام.

إيرادات فيلم «كيرة والجن»

وبلغت إيرادات فيلم كيرة والجن حتى الآن ما يقرب من 89 مليون جنيه، حسبما أكّد «الدفراوي».

والفيلم بطولة الفنانة هند صبري، وسيد رجب، وعلي قاسم، وهدى المفتي، وروبي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد، ومأخوذ عن روايته 1919، وإخراج مروان حامد.

الأفلام المنافسة لـ«كيرة والجن»

وينافس فيلم «كيرة والجن»، أعمال فنية أخرى منها «بحبك»، والذي جاء في المركز الثاني من حيث الإيرادات، والفيلم من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وهنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، وعدد آخر من الفنانين.

وفي المركز الثالث جاء فيلم «عمهم»، وشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم سيد رجب، ورياض الخولي، ومحمد لطفي، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، وباسم سمرة، وآيتن عامر، وأحمد خالد صالح وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم أشرف عبدالباقي، ومنذر ريحانة، ومحمد أنور، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.