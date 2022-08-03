زاهي حواس: مؤتمر عالمي أكتوبر المقبل للإعلان عن سبب وفاة توت عنخ آمون

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، سوف يعقد مؤتمرا عالميا بحضور 40 عالم آثار من كل دول العالم، لمناقشة آثار وتاريخ الفرعون الذهبي.

الحامض النووي يكشف كيف مات توت عنخ آمون

وقال حواس إنه سوف يعلن ولأول مرة في أكتوبر المقبل كيف مات «توت عنخ آمون» بالإضافة إلى الإعلان عن طريقة استعمال الحامض النووي في كشف مومياء الملكة «نفرتيتي» والملكة «عنخ اسن ان آمون» زوجه الملك توت عنخ آمون، وذلك نتاج الأبحاث التي تمت ضمن مشروح مسح المومياوات الملكية لمعرفة أسرارها وللإجابة عن الأسئلة التاريخية المعلقة ومنها كيف مات الفرعون الشاب الذي كثرت نظريات وفاته ومنها هل سقط عن العجلة الخاصة به في رحلة صيد أو جراء مؤامرة أو مات كمضاعفات المرض؟

100 عام على اكتشاف الفرعون الشاب

وقال حواس في تصريحات على هامش مشاركته بمهرجان السينما الإيطالي الدولي في دورته الـ19، والذي يطلق عليه اسم Magna Graecia Film Festival، ويأتي هذا الكشف والمؤتمر العالمي الهام الذي سيقام في إطار الاحتفال بمئوية اكتشاف قبر توت عنخ آمون، والذي يحل نوفمبر المقبل، حيث سيتم إقامة حفل داخل معبد الأقصر وافتتاح منزل «كارتر» كمتحف، وعمل افتتاح ضخم أمام مقبرة الملك «توت عنخ آمون» بوادي الملوك.

ورد «حواس» على أسئلة الحاضرين ومن أهمها سؤال عن كيف أصبح عالم آثار معروف للعالم، وبعد ذلك تم عرض فليم وثائقي عن الملك توت عنخ آمون.