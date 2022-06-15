زاهي حواس يعلن من إيطاليا عن موعد عرض أوبرا توت عنخ آمون بالأقصر

أعلن عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، أن عرض أوبرا «توت عنخ آمون»، سيكون يوم 5 نوفمبر المقبل من أمام معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر ويستمر على مدار 5 أيام.

وأشار «حواس»، إلى أن الاحتفال الذي سوف تنظمه مصر بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون سيكون عالمي، لأن العالم أجمع يعرف الملك توت عنخ آمون، وسوف يقام مؤتمر دولي وحفل عشاء بالأقصر للاحتفال بالذكرى المئوية.

جاء ذلك على هامش المحاضرة التي ألقاها «حواس»، تحت عنوان «من توت عنخ آمون إلى كليوباترا»، في إيطاليا.

تكريم زاهي حواس في إيطاليا

وأقيم مؤخرا حفل ضخم لتكريم زاهي حواس داخل قصر بمدينة «مونتيفياسكون»، وهي مدينة في إيطاليا تجاور روما، حيث كرمته «جوليا» عمدة المدينة، وسلمته درع مفتاح المدينة والقلادة الخاصة بها، بالتعاون مع نادي «ليونز» في حضور العديد من المثقفين والأدباء وكبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين.

عمدة المدينة: زاهي حواس أشهر عالم آثار في العالم

وقالت عمدة المدينة، إن زاهي حواس أشهر عالم آثار في العالم أجمع، وكل الشعب الإيطالي يقدر «حواس»، وذلك نظرا للدور الذي يقدمه على المستوى العالمي في الحفاظ على الآثار وكونه سفيرا للتراث العالمي.

وعقب «حواس» إننا نبحث الآن عن مقبرة «إيمحتب» في سقارة وأن البعثة بدأت بالفعل العمل في المنطقة، كما يجري البحث عن أثار الملكة «نفرتيتي» وكذلك الملكة «عنخ إس آن آمون»، ونقوم بترميم مقبرة الملك رمسيس الثاني في الأقصر.