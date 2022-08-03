والد ضحية أوسيم: «أبو المتهم قالي هقدملك العزاء لما يعدموا ابني»

حضر والد المجني عليها «أمل»، التي ذبحت على يد نجل عمتها، بمنطقة البراجيل بأوسيم بمحافظة الجيزة، إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم لحضور جلسة محاكمة المتهم «أندرو. ح»، أمام الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وياسر علي الزيات.

الصلح مرفوض تمامًا

وقال والد الطفلة المجني عليها، إنه لا يوجد أي فرصة للتصالح مع أسرة المتهم بقتل نجلته، وكان هناك محاولات عديدة للصلح من قبل أحد القساوسة الذي حضر اليوم للصلح، ولكنه رفض ذلك تمامًا: «من بعد ما الجريمة ما حصلت أنا مشوفتش أختي، بتشوفني بتستخبى مني».

المتهم اعترف بجريمته

وأضاف، أنه لا يوجد له أي طلبات نهائيًا سوى القصاص من المتهم الذي ارتكب هذه الجريمة بحق نجلته: «رقبته قصاد رقبة بنتنا وكمان ده ميكفيناش»، مؤكدًا أنه لا يجوز التسامح في حق بنته تحت أي ظرف من الظروف: «لو سامحت في حقها يبقى أنا كده بظلمها لأنها فضلت تدافع عن نفسها علشان تبقي شريفة؛ علشان خاطر أبوها وأخواتها، آجي أنا أظلمها وأتصالح مع عيل مجرم، فضلًا عن أن المتهم اعترف بارتكابه للجريمة وطلب سرعة الحكم عليه، هو قال للمستشار النهاردة خلصني أنا راضي بالحكم اللي هتحكموه عليا علشان أنا تعبت».

والد الطفلة يطالب بإعدام المتهم

وتابع والد الطفلة، أن والد المتهم أندرو، أرسل له رسالة عبر هاتفه المحمول، يؤكد له أنه لن يُقدم واجب العزاء في المجني عليها، إلا بعد أن يتم الحكم على نجله بالإعدام.