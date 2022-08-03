بعد القرار الرئاسي بنقله للعلاج في القاهرة.. «فايز»: كان حلم واتحقق

لم يصدق المواطن فايز حلمي، والمقيم بمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، أنه بدأ يوم ميلاد جديد في حياته، وذلك عندما تلقى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم، يبلغه فيه بأن سيارة إسعاف مجهزة وطاقم طبي متوجهين في الطريق إلي محل إقامته ليتم نقله إلي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالقاهرة، لتبدأ معها رحلة علاجكه، وذلك عقب قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعلاجه على نفقة الدولة فور سماع شكوته عبر مداخلة بإحدى القنوات الفضائية المصرية بما يعاني من مرض بالقلب.

فايز يقدم الشكر للرئيس

وجه «فايز» الشكر إلى الرئيس السيسى عما قدم له وأنقذ حياته، وذلك عقب إنهاء معاناته التي استمرت على مدار 30 عاماً، وأنه سوف يخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة بالقلب، معبرا بقوله: «أنا مش مصدق نفسي، شكراً للرئيس الإنسان»، كما توجه بالشكر للواء جمال نور الدين، المحافظ على اهتمامه أثناء توفير نقله عبر سيارة إسعاف مجهزة للقاهرة.

حالة فايز المرضية

الجدير بالذكر أن المواطن فايز حلمي، قد أصيب بالحمى الروماتيزمية منذ سنوات، كما ظهرت علية أعراض مرضية أخرى حيث يعاني من تضخم في عضلة القلب وأصبحت حالته تتضاعف مع مرور الوقت وأن تكلفة العملية الجراحية قد تتخطي 250 ألف جنيه.