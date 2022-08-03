وفاة طبيبة صيدلانية إثر حادث ببرج العرب في الإسكندرية

لقيت الصيدلانية رودينا جمال الحوفي، مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر حادث سير على طريق منطقة برج العرب في الإسكندرية، حيث تم نشر صورة البطاقة الشخصية للطبيبة في محاولة لإبلاغ أسرتها خاصة وأنها كانت مفردها داخل السيارة.

وفاة طبيبة صيدلانية في الإسكندرية

ورد إخطار إلى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، من قسم شرطة العامرية ثان يفيد وقوع حادث سير بالكيلو 5 بطريق إستاد برج العرب.

تفاصيل حادث صيدلانية في الإسكندرية

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة اصطدام السيارة ملاكي رقم «س م ر 3385» بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع قائدة السيارة «رودينا جمال نادر الحوفي» 30 عامًا، طبيبة صيدلانية، مقمية شارع الأنبا يؤنس الإبراهيمية بالإسكندرية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

نقابة الصيادلة تنعي وفاة صيدلانية في الإسكندرية

ونعى الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية وفاة «الحوفي»، خريجة كلية الصيدلة لإحدى الجامعات الخاصة دفعة 2016 إثر الحادث مضيفين أن صلاة الجنازة في مسجد المنارة والدفن بعد صلاة الظهر.

مصرع فتاة على طريق برج العرب

كانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة بطاقة الصيدلانية على كافة الصفحات بموقع «فيس بوك» حيث طالبوا بنشر الصورة وذلك لإبلاغ أسرة الصيدلانية التي تتواجد لوحدها على الطريق وداخل السيارة وتم وقوع الحادث وتسبب في وفاتها ونقل الجثمان إلى المشرحة.