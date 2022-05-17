أمن الإسكندرية يوضح حقيقة محاولة صيدلي التخلص من حياته بـ«أقراص مهدئة»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يظهر خلاله صاحب الحساب المشار إليه حال قيامه بتناول كمية من الأقراص محاولاً الانتحار لكونه يعاني من مرض نفسي.

أقراص مهدئة

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، أمكن تحديد الشخص المشار إليه «صيدلي، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية»، وبسؤاله قرر أنه يعاني من مرض نفسي «اكتئاب» ويعالج منه منذ فترة بسبب خلافات أسرية، وعلى إثر ذلك قام بتناول جرعة زائدة من الأقراص المهدئة؛ اعتقادًا منه أنها تساعده على النوم، وحال شعوره ببعض الآلام توجه لأحد المستشفيات وتم عمل اللازم له وخرج عقب تحسن حالته الصحية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.