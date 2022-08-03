«التعليم»: 55 ألف طالب أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه أدى اليوم 55006 طلاب الامتحانات في 447 لجنة بجميع النوعيات «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، وذلك في 108 مواد امتحانية «107 مواد فترة أولى – مادة واحدة فترة ثانية».

الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب

صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

تحقيق الانضباط والنظام

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة كل غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكيد على مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بكل المحافظات.

كما وجه التعليمات لجميع رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش التقليدي والإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، واطمأن لعدم تسجيل أية حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية، اليوم.