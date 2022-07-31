«عمليات التعليم»: امتحانات الدور التاني للدبلومات الفنية تسير بصورة ميسرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرير غرفة العمليات لامتحانات الدور التاني للدبلومات الفنية 2022، مشيراً إلى أنّ 42661 طالبا وطالبة أدّوا الامتحانات في 447 لجنة بجميع النوعيات «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، في 38 مادة امتحانية «34 مواد فترة أولى - 4 مواد فترة ثانية».

امتحانات الدور التاني للدبلومات الفنية.. توفير كل السبل للطلاب

وأوضحت الوزارة أنّ الامتحانات تسير بصورة ميسّرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب؛ لأداء الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين، وضمان تأمين اللجان ومحيطها الخارجي بواسطة رجال الأمن الموجودين؛ للمشاركة بتأمين اللجان ومقراتها المختلفة.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة كل غرف العمليات في المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ لتأكيد مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بكل المحافظات.

عدم تسجيل أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا

ووجّه عمارة، التعليمات لجميع رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش التقليدي والإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، وضبطت حالة واحدة للغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، كما اطمأن على عدم تسجيل أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية اليوم.