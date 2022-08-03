تردد قناة أبوظبي الرياضية HD الجديد على النايل سات.. شاهد مبارياتك مجانا

تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديدة بنظام الـHD على القمر الصناعي المصري نايل سات، أضحت محل بحث كبير من جانب الكثيرين، كونها من أهم القنوات العربية المجانية المتخصصة في الرياضة، والمتاح مشاهدتها بشكل مستمر عبر «نايل سات»، وزادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة، بعد حصولها على الحقوق الحصرية للعديد من البطولات الرياضية المقرر إذاعتها في الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن»، تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة بنظام HD، على القمر الصناعي المصري نايل سات، والقمر العربي عرب سات، لمتابعة البطولات والمباريات الرياضية العربية والأوروبية المختلفة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD النايل سات

من خلال القمر الصناعي المصري، نايل سات، يمكن للراغبين متابعة أهم البرامج والاحداث الرياضية والمباريات المختلفة التي تقدمها القناة بشكل دوري ومستمر، من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

وهناك تردد آخر على القمر المصري النايل سات، يمكن متابعة المباريات من خلاله، كما يلي:

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

كما يمكن مواصلة المتابعة والمشاهدة والاستمتاع لعشاق الساحرة المستديرة على القمر الصناعي عرب سات، من خلال التردد التالي:

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.