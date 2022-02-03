في ظل انتظار الجمهور لمباريات بطولة كأس العالم للأندية، وتشوقهم لعرضها عبر الشاشات، أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية إذاعتها لمباريات كأس العالم للأندية، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2022، لمشاهدة المباريات المختلفة من خلالها.

وتنطلق لقاءات كأس العالم للأندية في دولة الإمارات الشقيقة اليوم وسط ترقب محبي جمهور كرة القدم حول العالم، لمعرفة من سيحسم اللقب، واهتمام المشجعين المصريين بالنادي الأهلي الذي يخوض أولى لقاءاته يوم السبت المقبل، لذا يبحثون عن طرق مشاهدة مباريات كأس العالم، والقنوات التي تذيع هذه اللقاءات الهامة.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي

معدل التصحيح: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد على عرب سات

القمر: عرب سات.

التردد: 11804

الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي H

تقنية البث: HD

تصحيح الخطأ: 4/3

أبو ظبي تعلن حصولها على بث مباريات كأس العالم للاندية

وأعلنت القناة بث مباريات كأس العالم للأندية في تغريدة لها عبر موقع التغريدات القصير «تويتر»، معلقة: «أبوظبي للإعلام تعلن عن حصول قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات ومصر والكويت، وذلك في إطار سعي الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي تقدمه للجمهور وبما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية، وسيتم بث المباريات عبر تطبيق STARZPLAY خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب».

فرق بطولة كأس العالم للأندية 2022

وتنطلق مباريات بطولة كأس العالم للأندية لعام 2022 في بداية الأسبوع المقبل، والتي تضم عدة فرق أبرزها، الأهلي المصري باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، وفريق الهلال السعودي، وفريق مونتيري (المكسيك) وبيراي (تاهيتي)، ونادي تشيلسي الإنجليزي، وبالميراس (البرازيل) وتضم البطولة فريق الجزيرة (الإمارات) باعتباره منظم للبطولة.