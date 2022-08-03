قبل عرضه اليوم.. هشام ماجد يروج لفيلم تسليم أهالي

حرص الفنان هشام ماجد على الترويج لفيلمه الجديد «تسليم أهالي» الذي يجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم، إذ أنه من المقرر بداية عرضه اليوم في دور العرض السينمائية المختلفة.

هشام ماجد يروج لفيلم تسليم أهالي

ونشر هشام ماجد صورة تجمعه بدنيا سمير غانم من كواليس فيلم تسليم أهالي عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «تسليم أهالي النهاردة في كل السينمات يا رب يعجبكم».

وجرى تسريب أجزاء من الفيلم الخاصة بظهور الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث يشهد الفيلم آخر أعمالها السينمائية والتي كانت انتهت من تصويره قبل وفاتها.

إعداء إلى الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز

وظهر على تتر الفيلم إهداء إلى الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث كتب على التتر: «إهداء لأسطورة الكوميديا سمير غانم والفنانة الأم دلال عبدالعزيز».

وعلق منتج العمل الفنان هشام جمال، على أحد مشاهد الراحلة دلال عبد العزيز عبر «انستجرام»: «أثناء آخر تجربة مشاهدة لفيلم تسليم أهالي قبل نزوله، صورت الجزء ده عشان أقول للأم والفنانة المحترمة دلال عبد العزيز الله يرحمها، شكرا يا أستاذة بثينة، على جمالك وطيبتك وخفة دمك وشطارتك، قبل سنويتها بأيام عايز أطلب منكم تدعو لها بالرحمه هي وأستاذ سمير غانم الله يرحمه وإن شاء الله يكونوا سوا في الجنة دلوقتي بإذن الله».

أبطال فيلم تسليم أهالي

يشارك في بطولة فيلم تسليم أهالي مجموعة من الفنانين، وهم: دلال عبد العزيز، دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي ومن إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.