بدءا من 3 أغسطس.. عرض «تسليم أهالي» بـ9 أماكن تابعة لقصور الثقافة

أعلنت وزارة الثقافة أماكن عرض فيلم «تسليم أهالي» للنجمة دنيا سمير غانم والمخرج خالد الحلفاوي، ضمن مشروع «سينما الشعب»، الذي تنفذه وزارة الثقافة في مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة والمحافظات بإشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر ثقافة السينما، وذلك ابتداءً من 3 أغسطس المقبل، تزامنا مع العرض التجاري للفيلم في دور العرض المصرية والعربية.

وأعلن قصر ثقافة السينما الاستعداد لعرض عرض فيلم «تسليم أهالي» قريبًا في دور العرض ابتداءً من يوم 3 أغسطس 2022، وذلك في 9 مواقع ثقافية في القاهرة والمحافظات موزعة في الأقاليم الثقافية كالتالي:

1- قصر السينما، بجاردن سيتي بالقاهرة، مع استمرار عرض فيلم «كيرة والجن» في القصر.

2- سينما البحر الأعظم، بالجيزة.

3- سينما السادات بالمنوفية.

4- سينما قصر ثقافة قنا.

5- سينما أسيوط.

6- سينما كفر الشيخ.

7- سينما شرم الشيخ.

8- سينما قصر ثقافة الإسماعيلية.

9- سينما قصر ثقافة الزقازيق- الشرقية.

فيلم «تسليم أهالي»

وفيلم «تسليم أهالي» بطولة نخبة من النجوم، منهم (دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد)، وعدد من ضيوف الشرف، ومحمد ممدوح ولوسي، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

سينما الشعب

أطلقت وزارة الثقافة منذ مايو 2022، 3 مراحل من مشروع «سينما الشعب»، الذي افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في عيد الفطر الماضي، في 5 محافظات.

كما أطلقت وزارة الثقافة المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة خلال الشهور السابقة، وتوسع المشروع في عيد الأضحى إلى أنَّ وصل إلى 14 قاعة سينما في مواقع قصور الثقافة في القاهرة ومحافظات الوجه البحري والصعيد.

وأعلنت قصور الثقافة إطلاق المرحلة الرابعة من سينما الشعب في: «قصر ثقافة إسماعيلية، والسويس، وسينما دمياط الجديدة بورسعيد، والعريش، وروض الفرج، ودسوق».