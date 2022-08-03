كواليس «10 دقائق» من محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله.. «مفيش تصالح»

حضر «أندرو. ح»، المتهم بذبح نجله خاله، بعد فشله في هتك عرضها بمنطقة البراجيل بأوسيم بمحافظة الجيزة، من محبسه إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، لحضور ثالث جلسات محاكمته، أمام الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وياسر علي الزيات، حيث ظهر المتهم مرتديًا ملابسه العادية، وهي عبارة عن تيشرت أحمر اللون وبنطال أبيض، وجلس خارج قفص الاتهام، منتظرا أن يعتلي رئيس المحكمة المنصة لبدء الجلسة.

لا يوجد فرصة للتصالح

وقبل بدء الجلسة، حضر رئيس لجان زيارة السجون واجتماعات أسر المسجونين، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، القس يوسف ميلاد، وطلب التحدث مع المتهم قبل بدء الجلسة، وعلى الجانب الآخر حينما رأت أسرة المجني عليها القس خرجت من قاعة المحاكمة، كي لا يكون هناك أي وسيلة تواصل بينهما أو فرصة للحديث معهم في التصالح.

المتهم: مش عاوز محامين يدافعوا عني

وبدأت الجلسة بصوت جهوري «محكمة» يعلن اعتلاء رئيس المحكمة للمنصة، وخلال الجلسة تقدّم أحد المحامين للدفاع عن المتهم، بعد تنحي المحامي الأصيل عن الدفاع عنه أمس، وطلب مد أجل الجلسة للاطلاع على أوراق القضية، وأثناء ذلك تحدّث المتهم قائلا: «أنا مش عاوز محاميين للدفاع عني، أنا قتلت المجني عليها واحكموا عليا بالحكم اللي تشوفوه أنا راضي بيه عشان أنا تعبت».

المطالبة بالقصاص

وجلست أسرة المجني عليها داخل القاعة، حاملة بانرات عليها صورة الطفلة «أمل» ضحية نجل عمتها، والدموع تنهمر من أعينها، مطالبين بسرعة القصاص من المتهم الذي ارتكب جريمة بشعة بحق ابنتهم.