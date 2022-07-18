هل ينسى الطفل الاعتداء؟.. أساليب العلاج النفسي بعد هتك عرض طفلة أسيوط

هل ينسى الطفل الاعتداء؟.. وما هي أساليب العلاج النفسي لطفلة أسيوط؟.. وكيف تتعامل معها أسرتها؟.. هذه الأسئلة تبادرت إلى أذهان الجميع عقب واقعة طفلة أسيوط المأساوية، حيث تعرضت ذات الخمسة أعوام من عمرها إلى هتك عرض حتى فُض غشاء بكارتها داخل دورة مياه الرجال بأحد المراكز الترفيهية الشهيرة بمحافظة أسيوط، أثناء دخولها الحمام بالخطأ دون والدتها، لتتعرض إلى اعتداء وحشي من عامل لم يتجاوز عمره 13 عاماً.

ويجيب عن تلك التساؤلات الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، والذي قال إنّ واقعة هتك عرض طفلة في أسيوط مؤسفة، وشديدة الصعوبة.

هل ينسى الطفل الاعتداء؟

وأجاب الدكتور جمال فرويز لـ«الوطن»، على تساؤل يتعلق بهل ينسى الطفل الاعتداء بعد هتك عرض طفلة في أسيوط، مشيرا إلى أنّ الطفلة لن تنسى ما حدث، وهناك العديد من الإجراءات النفسية الصعبة لـ طفلة أسيوط ولوالديها والمحيطين بها حتى تتمكن من تجاوز ما حدث معها من اعتداء، وهو ما يصعب تحقيقه.

هتك عرض طفلة بأسيوط

وأضاف «فرويز»، أنّ صعوبة واقعة هتك عرض طفلة بأسيوط تكمن في وجود إصابات لديها، تتمثل في فض غشاء البكارة، إضافة إلى الضغط النفسي الذي تعرضت له خلال الاعتداء، ورد فعل والديها، والناس المحيطين بها، وهو ما يصعب من نسيان الطفلة لما حدث معها.

أساليب العلاج النفسي

وشدد «فرويز»، على أنّه يجب إخضاع طفلة أسيوط ووالدها ووالدتها للملاحظة والعلاج النفسي على الفور، وبأقصى سرعة دون تأخير، حتى يتم تقديم الدعم النفسي لهم، ومساعدتهم على تجاوز تلك المأساة، ولتعليم الوالدين وتوجيههم حول أساليب العلاج النفسي الصحيح لطفلتهم لتتجاوز واقعة هتك عرضها داخل دورة المياه.

الطفلة تحتاج جراحات عاجلة

وبحسب «فرويز»، يجب أن تخضع طفلة أسيوط لعملية جراحية عاجلة لترقيع غشاء البكارة، والبدء في علاجها نفسياً فوراً وإتباع أساليب العلاج النفسي لحالتها، من خلال دعمها نفسياً بواسطة طبيب نفسي متخصص، وجعلها تشاهد الطفل المعتدي عليها أثناء حبسه ووضع الكلابشات في يده ومحاكمته، لتشعر أنّها أخذت حقها، ويتوقف خوفها.

علاج نفسي للمحيطين بالطفلة

غير أنّ طفلة أسيوط لن تتمكن من نسيان ما حدث معها، قبل أنّ يتم علاجها نفسياً، وتوعية أسرتها بأساليب العلاج النفسي لها، والأهم من ذلك توعية الناس المحيطين بها لتغيير نظرتهم للطفلة، وحتى لا تصبح مطمعاً لهم بعد هتك عرض الطفلة داخل مركز ترفيهي وتوعيتهم بتقديم الدعم النفسي والحب لها، حسبما ذكر استشاري الطب النفسي.

المعتدي مريض نفسي

وكشف «فرويز»، أنّ الطفل المتهم بهتك عرض طفلة بأسيوط مريض نفسي، ومصاب بمرض «البيدوفيليا»، وهو اضطراب جنسي يبدأ من عمر 13 سنة حتى 70 سنة وأكثر، موضحاً أنّه يمكن علاجه بصورة سريعة في بداية المرض.

تفاصيل هتك عرض طفلة أسيوط

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً من ربة منزل، بقيام طفل يدعى «سامر.س.ص»، 13 سنة، بهتك عرض طفلتها «ملك»، 5 سنوات، داخل دورة المياه المخصصة للرجال في أحد المراكز الترفيهية الشهيرة بأسيوط، بعدما دخلت دورة المياه بالخطأ دون مصاحبة والدتها لها.