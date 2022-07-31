«تعالي وهديكي 10 جنيه».. تفاصيل هتك عرض طفلة على يد بائع متجول بأكتوبر

وسط أحد شوارع منطقة أكتوبر، يتجول أحد الباعة الجائلين، وأمامه عربته التي تحمل بضاعته، يوجه نظره يمينا ويسارا بحثا عن فريسته، التي اعتاد الالتقاء بها بهذا المكان من أجل التعدي عليها وهتك عرضها، مستغلا براءتها وطفولتها باستدراجها بالحلوى أو المال، حتى كشف أمره وتم القبض عليه.

التخطيط لاستدراج الطفلة

قبل شهرين بدأ هذا البائع في التجول وسط شوار أكتوبر، حينها شاهد إحدى الفتيات وهي تلعب رفقة أقرانها من عمرها، بدأت نظراته تتفحص الطفلة التي لم تتجاوز الـ11 عاما من عمرها، ذهبن الفتيات إليه من أجل شراء الحلوى، وعيناه لم تنزل عن الطفلة، بدأ يخطط في كيفية استدراجها بعيدا عن الأعين.

استغل البائع بقاء الطفلة وحدها، حتى بدأ في التودد لها، محاولا استدراجها لإحدى المناطق المختفية عن النظر، وذلك من خلال إعطائها 10 جنيهات أو بعض الحلوى، نظرا لبراءة الطفلة وطفولتها، تهللت أسارير وجهها بعد سماع هذه الكلمات، شبك البائع يديه ممسكا بيدي الأخيرة واختفيا عن الأنظار.

استدراج الطفلة بالمال

بسمة انتصار رسمت على وجه البائع المتجول بالمنطقة بعد أن هتك عرض الطفلة، وعاد أدراجه لمكان عربته وكأنه لم يفعل شيئا، وطوال الشهرين الماضيين أصبح البائع يتردد على الطفلة مستعملا ذات الطريقة في استدراجها بالمال والحلوى، حتى كشف أمره.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، بلاغاً من والد طفلة، يتهم فيه أحد الأشخاص «بائع متجول» بهتك عرض نجلته، والتي تبلغ من العمر 11 عاما، داخل أحد شوارع منطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين صحة الواقعة.