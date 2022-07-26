السجن المشدد 10 سنوات لمدير شركة هتك عرض طفلة تعمل لديه في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية اليوم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات حضوريًا على مدير شركة لمستلزمات الخياطة، ‎‎بقرية سلامون القماش مركز المنصورة، لأنه في غضون شهر ديسمبر عام 2022 هتك بالقوة عرض طفلة «عمرها 17 عامًا» تعمل لديه في الشرك، مما أحدث بها الإصابات الواردة في تقرير الطبيب الشرعي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: ‏سعيد ‏السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، وذلك في قضية النيابة العامة رقم 147 لسنة 2022 قسم ‏أول المنصورة ‏ المقيدة برقم 86 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

‏إحالة المتهم بهتتك عرض طفلة لجنايات المنصورة

وأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات إلي محكمة جنايات المنصورة، بعد أن وجهت النيابة العامة إلي المتهم المدعو «أحمد م. م. »، 28 سنة، محبوس- مدير شركة خاصة لمستلزمات الخياطة، مقيم بقرية سلامون القماش - مركز المنصورة لأنه بتاريخ 27/12/2021 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية حال كون المجني عليها طفلة لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة وحال كون المجني عليها الطفلة خادمة بالأجر لدى المتهم.

اتهام مدير شركة بهتك عرض طفلة تعمل لديه

ووجهت إليه النيابة العامة الاتهام بهتك عرض الطفلة المجنى عليها «س. ع. ا.» ، 17 عام، بالقوة والتهديد بأن حسر بنطالها عنها وجثم فوقها وأولج قضيبه بدبرها فأحدث اصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المجني عليها في أقوالها في التحقيقات، أنها وإبان فترة عملها لدي المتهم بأجر وذلك بالشركة الخاصة به، استغل حداثة سنها وضعف بنيانها حال تواجدها به وقام بإحكام قبضته عليها وهتك عرضها.

تقرير مصلحة الطب الشرعي

وجاء بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه بالكشف الموضوعي على المجني عليها، تبين وجود شرخ شرجي متورم الحواف ومثله يحدث مثل التصوير الوارد بالتحقيقات وفي تاريخ معاصر للواقعة.