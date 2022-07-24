حكاية جريمة.. زوج الأم هتك عرض ابنتها والمحكمة تسجنه

تمزق في غشاء بكارة «ملك» التي لم تكمل عامها السادس، ذلك ما جاء في تقرير الطب الشرعي بعدما اعتدى عليها زوج والدتها في أحد شوارع منطقة الشرابية.

الأم تشد من أزر المتهم لهتك عرض نجلتيها

تعود الواقعة ليناير 2013 عندما ذكرت التحقيقات التي أجرتها جهة التحقيق قيام المتهم بالطرق على باب الحمام وهو على علم بوجود الطفلة ملك وشقيقتها التوأم إسراء داخل الحمام للاستحمام، وواصل كعادته منذ زواجه بوالدتهما تعديه الجنسي على كلتيهما ملامساً وممسكاً مناطق عفتهما حتى يرضى غرائزه المريضة وسط صراخ الطفلتين واستغاثتهما بوالدتهما التي اتهمت أنها كانت تقف في صمت تشاهد ما يحدث بوضوح وتسمع صرخات طفلتيها دون أن تتفوه بكلمة واحدة لتمنع المتهم «زوجها» من التعدي على الصغيرتين بل كانت تساعده في تحقيق مطلبه.

لم تجد الطفلتان سبيلا للخلاص من تلك الحياة سوى إخبار والدهما في أول زيارة تجمعهما معه والذي ذهل مما سمع من طفلتيه وقرر أن يحرر محضراً بالواقعة.

بلاغ من الأب يكشف الواقعة

وتلقى قسم شرطة الشرابية بلاغاً من «محمد.ج» يفيد بقيام شخص بالتعدى على نجلتيه وهتك عرضهما بمساعدة والدتهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة لضبط المتهم والتأكد من صحة الواقعة وبمواجهته ووالدة الطفلتين أقرا بارتكاب الجريمة وتم اخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

لامس أجزاء حساسة من أجسادهن عدة مرات

واستمعت جهة التحقيق لأقوال الطفلتين حيث ذكرت إسراء شقيقة المجني عليها الأولى أنها شاهدت المتهم أثناء تعديه على شقيقتها أكثر من مرة بمساعدة والدتهما أثناء دخولها إلى الحمام كما أنه لامس أجزاء حساسة من أجسادهن عدة مرات، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة «ملك» والذي ذكر أنها تعرضت بالفعل لهتك عرض حديث «مدم» على يد المتهم، وأمرت جهة التحقيق بحبس المتهم الأول، ووالدتهما المتهمة الثانية 15 يوماً على ذمة التحقيقات وإحالة القضية أمام محكمة جنايات العباسية، والتي أسدلت الستار على القضية وقضت بالسجن المشدد للمتهم الأول وبراءة المتهمة الثانية من التهم المنسوبة لها.