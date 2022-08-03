تفاصيل العثور على جثة داخل مجرى مائي بدمياط.. «اللغز في الزوجة» 

أحد الأشخاص كان يمشي على حافة مجرى مائي في دمياط، لاحظ وجود جثة داخل المجري لشخص غير معروف، وبمجرد أن شاهده حتى أصابه الفزع فأسرع وأبلغ رجال الشرطة بالواقعة، التي انتقلت إلى مكان الواقعة بعد دقائق وتم مناظرة جثمان المتوفى.

الواقعة فيها شبهة جنائية

بعد العثور على الجثة، قام رجال الشرطة بإجراء تحرياتهم حول الواقعة، وتبين أن المجني عليه نجار مقيم بدائرة قسم ثان دمياط، وتم الوصول إلى أسرته، وتوصلت تحريات الشرطة في الواقعة إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة، بعدما تبين إصابته بجرح في منطقة الرأس من الخلف ووجود كدمات في منطقة الوجه.

الزوجة وراء الجريمة

بإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة عامل بالاشتراك مع زوجة المجني عليه، وتم القبض على المتهمين واقتيادهما إلى قسم الشرطة وبسؤالهما بما توصلت إليه التحريات، تبين أن المتهم اتفق مع بائع الفاكهة على استدراج المجني عليه إلى غرفة في مزرعة تخص والده لدعوته لتناول الطعام.

وتوجه إليهما المجني عليه في المزرعة وأثناء جلوسه تفاجأ بالمتهم يقوم بالتعدي عليه من الخلف وضربه في منطقة الرأس وقام بقتله، وحمله داخل جوال بلاستيك ووضعه على دراجته النارية وقام بإلقاء جثته في المكان الذى تم العثور فيه على الجثة داخل المجرى المائي؛ ظنًا منه أنه سيفلت من العقاب، ولكن سرعان ما كشفت تحريات الشرطة تفاصيل الجريمة والقبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وناظرت جهات التحقيق جثمان الضحية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، وأمرت بنقل جثمان الضحية إلى المشرحة لعمل تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.